HHLA Aktie

HHLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488

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11.06.2026 05:49:38

HHLA-Treffen: Kleinanleger sollen für 21 Euro pro Aktie gehen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hält am Donnerstag (10.00 Uhr) online die ordentliche Hauptversammlung ab. Erwartet wird, dass die Stadt Hamburg und die Schweizer Containerreederei MSC die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen hinausdrängen. Nach Abschluss des sogenannten Squeeze-outs, der mit Eintrag in das Handelsregister wirksam wird, sollen die Aktionäre eine Abfindung von rund 21 Euro je Aktie erhalten.

Die Stadt und die Mediterranean Shipping Company (MSC) halten über die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft mehr als 95 Prozent der zum Börsenhandel zugelassenen HHLA-Aktien. Ein solcher Anteil war nötig, um den Ausschluss der Minderheitsaktionäre überhaupt beschließen zu können.

2023 hatte MSC über eine Tochtergesellschaft angeboten, den Aktionären 16,75 Euro je Aktie zu zahlen. Die nun angekündigte Abfindung fällt um mehr als ein Viertel höher aus./lkm/DP/stw

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