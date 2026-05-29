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29.05.2026 06:31:29
Hi-Great Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hi-Great Group lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,04 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 42,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,07 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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