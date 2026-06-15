Hi-Great Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hi-Great Group hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at