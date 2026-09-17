Hi-Great Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hi-Great Group hat am 15.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at