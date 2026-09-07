07.09.2026 06:31:29

HI-LEX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HI-LEX hat am 04.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 162,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HI-LEX 43,25 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat HI-LEX mit einem Umsatz von insgesamt 111,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 47,94 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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