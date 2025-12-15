HI-LEX: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HI-LEX hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 134,20 JPY, nach -52,280 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76,44 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 224,87 JPY gegenüber 52,60 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 304,12 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem HI-LEX 308,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

