HI-LEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HI-LEX hat am 06.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 902,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 20,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 105,57 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at