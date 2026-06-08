HI-LEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HI-LEX präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 103,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 74,84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at