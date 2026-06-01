Hi-Tech Gears hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hi-Tech Gears lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,32 INR gegenüber 5,17 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,29 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,16 INR gegenüber 21,49 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Hi-Tech Gears im vergangenen Geschäftsjahr 9,08 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hi-Tech Gears 9,22 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at