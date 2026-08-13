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13.08.2026 06:31:29
Hi-Tech Pipes: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hi-Tech Pipes präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 78,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,13 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,91 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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