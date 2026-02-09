Hi-Tech Pipes veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hi-Tech Pipes hat am 07.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,84 INR. Im letzten Jahr hatte Hi-Tech Pipes einen Gewinn von 1,08 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 10,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 40,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at