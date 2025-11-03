Hi-Trend Technology (Shanghai) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,130 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hi-Trend Technology (Shanghai) A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 135,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 141,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at