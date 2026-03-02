Hi-Trend Technology (Shanghai) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hi-Trend Technology (Shanghai) A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Hi-Trend Technology (Shanghai) A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hi-Trend Technology (Shanghai) A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 130,6 Millionen CNY im Vergleich zu 142,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,370 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hi-Trend Technology (Shanghai) A mit einem Umsatz von insgesamt 538,67 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,37 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um -8,60 Prozent verringert.

