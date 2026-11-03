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03.11.2026 06:31:28
Hi-Trend Technology (Shanghai) A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hi-Trend Technology (Shanghai) A 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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