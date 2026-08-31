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31.08.2026 06:31:29
Hi-Trend Technology (Shanghai) A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Hi-Trend Technology (Shanghai) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,250 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 163,6 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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