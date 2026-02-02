Hi-View Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hi-View Resources ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hi-View Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hi-View Resources ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at