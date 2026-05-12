HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
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12.05.2026 07:00:26
HIAG Capital Market Day 24. September 2026
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HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medieninformation
Basel, 12. Mai 2026 – Am 24. September 2026 veranstaltet HIAG ihren Capital Market Day: Während einer Property Tour wird den Teilnehmenden die Gelegenheit geboten, ausgewählte Areale aus dem vielseitigen HIAG-Portfolio hautnah zu erleben und einen tieferen Einblick in laufende Projekte zu erhalten. Vor Ort führen das Management und die Projektverantwortlichen durch die Areale und geben spannende und wertvolle Insights in die Geschäftsbereiche von HIAG.
Datum: Donnerstag, 24. September 2026
Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine persönliche Einladung mit weiteren Details zum Programm und der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie Anfang August 2026.
Freundliche Grüsse
Über HIAG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2325046
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325046 12.05.2026 CET/CEST
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