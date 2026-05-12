HIAG Capital Market Day 24. September 2026

Basel, 12. Mai 2026 – Am 24. September 2026 veranstaltet HIAG ihren Capital Market Day: Während einer Property Tour wird den Teilnehmenden die Gelegenheit geboten, ausgewählte Areale aus dem vielseitigen HIAG-Portfolio hautnah zu erleben und einen tieferen Einblick in laufende Projekte zu erhalten. Vor Ort führen das Management und die Projektverantwortlichen durch die Areale und geben spannende und wertvolle Insights in die Geschäftsbereiche von HIAG.

Datum: Donnerstag, 24. September 2026

Uhrzeit: 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr

Start und Ende: Zürich City

Bitte reservieren Sie sich den Termin. Eine persönliche Einladung mit weiteren Details zum Programm und der Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie Anfang August 2026.

Freundliche Grüsse

HIAG Immobilien Holding AG