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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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10.08.2026 07:00:04

HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

10.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Einladung

Einladung (PDF)

Basel, 10. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zum Capital Market Day 2026 von HIAG einzuladen:

Donnerstag, 24. September 2026
08.00 bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann Was           Wo
08.00 h Treffpunkt & Einstieg in Car                Busparkplatz Sihlquai Zürich
Vormittag Arealbesichtigungen   Hausen/Lupfig, Winterthur
ca. 12.00 h Stehlunch und Networking   «Alto», Zürich-Altstetten
14.00 h Ende   Busparkplatz Sihlquai Zürich

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2026 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden

Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2026 ab 07.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen.

   
Kontakt  

Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com

 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
24. September 2026 Capital Market Day
08. März 2027 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
08. April 2027 Ordentliche Generalversammlung


Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2378640

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378640  10.08.2026 CET/CEST

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