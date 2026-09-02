HIAG Capital Market Day, 24. September 2026

Basel, 2. September 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir haben Sie vor wenigen Wochen zu unserem Capital Market Day vom 24. September 2026 eingeladen. Nachstehend finden Sie zur Erinnerung die Details zum Anlass. Wir würden uns sehr darüber freuen, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen. Falls Sie sich noch nicht angemeldet haben, gelangen Sie hier zur Registration.

Donnerstag, 24. September 2026

08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann Was Wo 08.00 Uhr Treffpunkt & Einstieg in Car Busparkplatz Sihlquai Zürich Vormittag Arealbesichtigungen Hausen/Lupfig, Winterthur 12.00 Uhr Stehlunch und Networking «Alto», Zürich-Altstetten 14.00 Uhr Ende Busparkplatz Sihlquai Zürich

Wir freuen uns auf den Anlass und die interessanten Gespräche mit Ihnen.

Freundliche Grüsse

HIAG Immobilien Holding AG