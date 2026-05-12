HIAG Capital Market Day on 24 September 2026

Basel, 12 May 2026 – On 24 September 2026, HIAG will host its Capital Market Day. As part of a property tour, participants will have the opportunity to experience selected sites from HIAG’s diverse portfolio first-hand and gain deeper insights into ongoing projects. On site, the management team and project leaders will guide participants through the properties and provide exclusive and valuable insights into HIAG’s business units.

Date: Thursday, 24 September 2026

Time: 8:30 a.m. to bis 2:00 p.m.

Venue: Zurich City

Please save the date. You will receive a personal invitation with further details of the programme and the possibility to register at the beginning of August 2026.

Regards

HIAG Immobilien Holding AG