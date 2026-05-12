HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
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12.05.2026 07:00:26
HIAG Capital Market Day on 24 September 2026
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HIAG Immobilien Holding AG
/ Key word(s): Miscellaneous
Media information
Basel, 12 May 2026 – On 24 September 2026, HIAG will host its Capital Market Day. As part of a property tour, participants will have the opportunity to experience selected sites from HIAG’s diverse portfolio first-hand and gain deeper insights into ongoing projects. On site, the management team and project leaders will guide participants through the properties and provide exclusive and valuable insights into HIAG’s business units.
Date: Thursday, 24 September 2026
Please save the date. You will receive a personal invitation with further details of the programme and the possibility to register at the beginning of August 2026.
Regards
HIAG Immobilien Holding AG
About HIAG
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valor:
|A113S6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2325046
|End of News
|EQS News Service
|
2325046 12.05.2026 CET/CEST
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