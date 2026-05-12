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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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12.05.2026 07:00:26

HIAG Capital Market Day on 24 September 2026

HIAG Immobilien Holding AG / Key word(s): Miscellaneous
HIAG Capital Market Day on 24 September 2026

12.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Media information

Media information (PDF)

Basel, 12 May 2026 – On 24 September 2026, HIAG will host its Capital Market Day. As part of a property tour, participants will have the opportunity to experience selected sites from HIAG’s diverse portfolio first-hand and gain deeper insights into ongoing projects. On site, the management team and project leaders will guide participants through the properties and provide exclusive and valuable insights into HIAG’s business units.

Date: Thursday, 24 September 2026
Time: 8:30 a.m. to bis 2:00 p.m.
Venue: Zurich City

Please save the date. You will receive a personal invitation with further details of the programme and the possibility to register at the beginning of August 2026.

Regards

HIAG Immobilien Holding AG 

   
Contact  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  

About HIAG
HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.0 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Switzerland
Phone: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valor: A113S6
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2325046

 
End of News EQS News Service

2325046  12.05.2026 CET/CEST

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