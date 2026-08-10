HIAG Immobilien Holding AG / Key word(s): Real Estate

HIAG Capital Market Day on 24 September 2026



10.08.2026 / 07:00 CET/CEST



Invitation



Invitation (PDF) Basel, 10 August 2026 Dear Ladies and Gentlemen, You are cordially invited to join us at our Capital Market Day 2026: Thursday, 24 September 2026

8:00 am to 2:00 pm The property tour that took place as part of our Capital Market Day in 2024 attracted a great deal of interest and met with a very positive response. In order to give you another opportunity to experience our properties and sites in person, we are once again offering a property tour at this year's Capital Market Day, during which we will be showcasing three sites from our diverse portfolio. The management and project managers will guide you through the day and give you important insights into HIAG's various business segments. When What Where 8:00 am Meeting point & boarding onto coach Sihlquai bus park in Zurich Morning Site tour Hausen/Lupfig, Winterthur Around midday Standing lunch and networking "Alto", Zurich-Altstetten 2:00 pm End Sihlquai bus park in Zurich Please register by no later than 19 September 2026 via the following link: Register now The presentation will be available to you in the Reporting Centre on the HIAG website from 7:00 am on 24 September 2026. We look forward to welcoming you at our Capital Market Day, and to having interesting discussions. Contact

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Marco FeusiChief Executive Officer

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com Stefan HilberChief Financial Officer

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com HIAG Immobilien Holding AGAeschenplatz 74052 BaselT +41 61 606 55 00 Company calendar 17 August 2026 Publication of 2026 Half-Year Report 24 September 2026 Capital Market Day 8 March 2027 Publication of 2026 Annual Report & 2026 Sustainability Report 8 April 2027 General Meeting

About HIAG

HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.0 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.

End of Media Release

View original content: EQS News