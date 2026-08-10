HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|
10.08.2026 07:00:04
HIAG Capital Market Day on 24 September 2026
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HIAG Immobilien Holding AG
/ Key word(s): Real Estate
Invitation
Basel, 10 August 2026
Dear Ladies and Gentlemen,
You are cordially invited to join us at our Capital Market Day 2026:
Thursday, 24 September 2026
The property tour that took place as part of our Capital Market Day in 2024 attracted a great deal of interest and met with a very positive response. In order to give you another opportunity to experience our properties and sites in person, we are once again offering a property tour at this year's Capital Market Day, during which we will be showcasing three sites from our diverse portfolio. The management and project managers will guide you through the day and give you important insights into HIAG's various business segments.
Please register by no later than 19 September 2026 via the following link: Register now
The presentation will be available to you in the Reporting Centre on the HIAG website from 7:00 am on 24 September 2026.
We look forward to welcoming you at our Capital Market Day, and to having interesting discussions.
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valor:
|A113S6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2378640
|End of News
|EQS News Service
|
2378640 10.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
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07:00
|HIAG Capital Market Day, 24. September 2026 (EQS Group)
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07:00
|HIAG Capital Market Day on 24 September 2026 (EQS Group)
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07.08.26
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.07.26
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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24.07.26
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22.07.26
|Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026 (EQS Group)
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22.07.26
|Presentation of HIAG's half-year results 2026 on 17 August 2026 (EQS Group)
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17.07.26
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|129,00
|0,47%
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