HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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10.08.2026 07:00:04

HIAG Capital Market Day on 24 September 2026

HIAG Immobilien Holding AG / Key word(s): Real Estate
HIAG Capital Market Day on 24 September 2026

10.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Invitation

Invitation (PDF)

Basel, 10 August 2026

Dear Ladies and Gentlemen,

You are cordially invited to join us at our Capital Market Day 2026:

Thursday, 24 September 2026
8:00 am to 2:00 pm

The property tour that took place as part of our Capital Market Day in 2024 attracted a great deal of interest and met with a very positive response. In order to give you another opportunity to experience our properties and sites in person, we are once again offering a property tour at this year's Capital Market Day, during which we will be showcasing three sites from our diverse portfolio. The management and project managers will guide you through the day and give you important insights into HIAG's various business segments.

When What            Where
8:00 am Meeting point & boarding onto coach   Sihlquai bus park in Zurich
Morning Site tour   Hausen/Lupfig, Winterthur
Around midday Standing lunch and networking   "Alto", Zurich-Altstetten
2:00 pm End   Sihlquai bus park in Zurich

Please register by no later than 19 September 2026 via the following link: Register now

The presentation will be available to you in the Reporting Centre on the HIAG website from 7:00 am on 24 September 2026.

We look forward to welcoming you at our Capital Market Day, and to having interesting discussions.

   
Contact  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Company calendar  
17 August 2026 Publication of 2026 Half-Year Report
24 September 2026 Capital Market Day
8 March 2027 Publication of 2026 Annual Report & 2026 Sustainability Report
8 April 2027 General Meeting


About HIAG
HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.0 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.


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View original content: EQS News

Language: English
Company: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Switzerland
Phone: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valor: A113S6
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2378640

 
End of News EQS News Service

2378640  10.08.2026 CET/CEST

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HIAG Immobilien AG 129,00 0,47% HIAG Immobilien AG

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