HIAG Immobilien Holding AG / Key word(s): Real Estate

HIAG Capital Market Day on 24 September 2026



02.09.2026 / 07:00 CET/CEST



Reminder



Media information (PDF) Basel, 2 September 2026 Dear Ladies and Gentlemen, A few weeks ago, we invited you to our Capital Market Day on 24 September 2026. Please find below the details of the event as a reminder. We would be delighted to welcome you to our Capital Market Day. If you have not yet registered, please click here to register. Thursday, 24 September 2026

8:00 am to 2:00 pm The property tour that took place as part of our Capital Market Day in 2024 attracted a great deal of interest and met with a very positive response. In order to give you another opportunity to experience our properties and sites in person, we are once again offering a property tour at this year's Capital Market Day, during which we will be showcasing three sites from our diverse portfolio. The management and project managers will guide you through the day and give you important insights into HIAG's various business segments. When What Where 8:00 am Meeting point & boarding onto coach Sihlquai bus park in Zurich Morning Site tour Hausen/Lupfig, Winterthur Around midday Standing lunch and networking "Alto", Zurich-Altstetten 2:00 pm End Sihlquai bus park in Zurich We look forward to welcoming you at our Capital Market Day, and to having interesting discussions. Kind regards,

HIAG Immobilien Holding AG Contact

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Marco FeusiChief Executive OfficerT +41 61 606 55 00

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

stefan.hilber@hiag.com Stefan HilberChief Financial OfficerT +41 61 606 55 00

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E -Mail

www.hiag.com HIAG Immobilien Holding AGAeschenplatz 74052 BaselT +41 61 606 55 00 About HIAG

HIAG is a leading real estate company listed on the SIX Swiss Exchange with an investment property portfolio worth a total of around CHF 2.1 billion. HIAG's business model covers the entire property value chain of portfolio/asset management, site development and transaction management. We invest in residential, commercial and industrial properties in economically strong Swiss regions, expand the portfolio through development projects and acquisitions, and thus secure stable rental income and a growing dividend base. The transaction business offers attractive potential for profit, and enables effective capital recycling. With this business model, HIAG offers holistic living spaces of the future at its sites for both people and companies, thereby creating economic, ecological and social added value.

End of Media Release

View original content: EQS News