HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
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02.09.2026 07:00:05
HIAG Capital Market Day on 24 September 2026
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HIAG Immobilien Holding AG
/ Key word(s): Real Estate
Reminder
Basel, 2 September 2026
Dear Ladies and Gentlemen,
A few weeks ago, we invited you to our Capital Market Day on 24 September 2026. Please find below the details of the event as a reminder. We would be delighted to welcome you to our Capital Market Day. If you have not yet registered, please click here to register.
Thursday, 24 September 2026
The property tour that took place as part of our Capital Market Day in 2024 attracted a great deal of interest and met with a very positive response. In order to give you another opportunity to experience our properties and sites in person, we are once again offering a property tour at this year's Capital Market Day, during which we will be showcasing three sites from our diverse portfolio. The management and project managers will guide you through the day and give you important insights into HIAG's various business segments.
We look forward to welcoming you at our Capital Market Day, and to having interesting discussions.
Kind regards,
About HIAG
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Switzerland
|Phone:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valor:
|A113S6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391704
|End of News
|EQS News Service
|
2391704 02.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
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07:00
|HIAG Capital Market Day, 24. September 2026 (EQS Group)
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07:00
|HIAG Capital Market Day on 24 September 2026 (EQS Group)
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28.08.26
|SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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25.08.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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21.08.26
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.08.26
|HIAG stärkt nachhaltige Finanzierung mit drittem Green Bond über CHF 100 Millionen (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|127,40
|0,47%