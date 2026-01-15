HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

HIAG platziert erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen



15.01.2026 / 19:00 CET/CEST



Medieninformation



Medieninformation (PDF) Basel, 15. Januar 2026 – Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 7.0 Jahren und einem Coupon von 1.34%. Die Liberierung erfolgt per 18. Februar 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet. HIAG konnte von einem guten Marktumfeld profitieren und durch die Emission die durchschnittliche Laufzeit der Finanzierungen verlängern. Die beiden Green Bonds und die im Sommer 2023 lancierte nachhaltig ausgerichtete Syndikatskreditline über CHF 500 Millionen stehen im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie von HIAG und unterstreichen das Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt. Als Joint Lead Manager fungierten Raiffeisen Schweiz und die Basler Kantonalbank. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. Kontakt Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail Stefan Hilber

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

E-Mail HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com Unternehmenskalender 3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025 23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung 17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert. Disclaimer

Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.

