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WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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18.08.2026 19:00:04

HIAG stärkt nachhaltige Finanzierung mit drittem Green Bond über CHF 100 Millionen

HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
HIAG stärkt nachhaltige Finanzierung mit drittem Green Bond über CHF 100 Millionen

18.08.2026 / 19:00 CET/CEST

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 18. August 2026 – Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren dritten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Coupon von 1.30%. Die Liberierung erfolgt per 15. September 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet.

Mit der Emission knüpft HIAG an das gestern veröffentlichte gute Halbjahresresultat an und setzt ihre nachhaltige Finanzierungsstrategie konsequent fort. Der dritte Green Bond trägt zu einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil bei und ermöglicht es HIAG, das aktuell attraktive Zinsniveau längerfristig zu sichern. 

Als Joint Lead Manager fungierten die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen Schweiz und Bank J. Safra Sarasin AG. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. 

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
24. September 2026 Capital Market Day
08. März 2027 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
08. April 2027 Ordentliche Generalversammlung

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2384878

 
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2384878  18.08.2026 CET/CEST

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