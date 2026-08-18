HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
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18.08.2026 19:00:04
HIAG stärkt nachhaltige Finanzierung mit drittem Green Bond über CHF 100 Millionen
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HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Medieninformation
Basel, 18. August 2026 – Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren dritten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Coupon von 1.30%. Die Liberierung erfolgt per 15. September 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet.
Mit der Emission knüpft HIAG an das gestern veröffentlichte gute Halbjahresresultat an und setzt ihre nachhaltige Finanzierungsstrategie konsequent fort. Der dritte Green Bond trägt zu einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil bei und ermöglicht es HIAG, das aktuell attraktive Zinsniveau längerfristig zu sichern.
Als Joint Lead Manager fungierten die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen Schweiz und Bank J. Safra Sarasin AG. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt.
Über HIAG
Disclaimer
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2384878
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2384878 18.08.2026 CET/CEST
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