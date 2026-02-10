Hibino gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hibino präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 127,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 63,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at