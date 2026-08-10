Hibino hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hibino lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 22,33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hibino noch ein Gewinn pro Aktie von 50,79 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,78 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hibino 13,86 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at