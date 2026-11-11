Hibino legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hibino präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hibino ein EPS von 41,38 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 18,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at