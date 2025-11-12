Hibino mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hibino äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 82,75 JPY. Im letzten Jahr hatte Hibino einen Gewinn von 61,18 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hibino in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at