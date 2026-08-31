Hibiscus Petroleum Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hibiscus Petroleum Bhd präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Hibiscus Petroleum Bhd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 MYR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 846,5 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hibiscus Petroleum Bhd 611,5 Millionen MYR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,490 MYR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hibiscus Petroleum Bhd 0,150 MYR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,34 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,28 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at