Hibiscus Petroleum Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hibiscus Petroleum Bhd stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,21 Prozent auf 428,6 Millionen MYR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 477,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at