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25.05.2026 06:31:29
Hibiscus Petroleum Bhd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hibiscus Petroleum Bhd lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,150 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 517,8 Millionen MYR in den Büchern – ein Minus von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hibiscus Petroleum Bhd 572,8 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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