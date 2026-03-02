|
Hibiscus Petroleum Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hibiscus Petroleum Bhd hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hibiscus Petroleum Bhd ein EPS von 0,110 MYR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Hibiscus Petroleum Bhd im vergangenen Quartal 535,7 Millionen MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hibiscus Petroleum Bhd 642,5 Millionen MYR umsetzen können.
