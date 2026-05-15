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15.05.2026 06:31:29
Hibiya Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hibiya Engineering präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 81,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hibiya Engineering 63,08 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hibiya Engineering in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 32,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 200,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 132,53 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Hibiya Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 94,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hibiya Engineering 89,79 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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