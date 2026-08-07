Hibiya Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hibiya Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 41,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at