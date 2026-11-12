Hibiya Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hibiya Engineering ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hibiya Engineering die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hibiya Engineering in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at