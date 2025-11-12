Hibiya Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hibiya Engineering hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 68,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 77,83 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 21,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at