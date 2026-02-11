Hibiya Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hibiya Engineering lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 106,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 23,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hibiya Engineering 19,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at