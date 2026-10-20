GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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20.10.2026 19:42:21
Hibsago (bepirovirsen) approved in the US for the treatment of chronic hepatitis B (CHB)
Approval based on phase III data showing unprecedented functional cure rates compared to standard of careWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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