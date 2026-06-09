Bayerische Motoren Werke Aktie

Bayerische Motoren Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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09.06.2026 14:10:07

Hicky is back: Zwei Mal Podium mit der BMW M 1000 RR auf der Isle of Man.

+++ Platz zwei für Peter Hickman auf der BMW M 1000 RR in der Superbike TT und der Senior TT. +++ Nach Verletzungspause meldet sich „Hicky“ im Favoritenkreis zurück. +++ Beide Superstock-Rennen müssen aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden. +++ BMW Motorrad präsentiert Limited Edition der BMW M 1000 RR. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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