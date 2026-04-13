HIDAY HIDAKA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HIDAY HIDAKA präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 32,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIDAY HIDAKA 35,46 JPY je Aktie eingenommen.

HIDAY HIDAKA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 130,74 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 107,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 55,63 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 62,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at