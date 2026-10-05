HIDAY HIDAKA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HIDAY HIDAKA präsentierte in der am 02.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 37,17 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 34,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIDAY HIDAKA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at