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06.07.2026 06:31:29
HIDAY HIDAKA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HIDAY HIDAKA hat am 03.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 39,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HIDAY HIDAKA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 15,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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