07.01.2026 06:31:28
HIDAY HIDAKA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HIDAY HIDAKA hat am 06.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 29,76 JPY gegenüber 22,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
