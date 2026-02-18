Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
18.02.2026 22:05:35
Hidden Lake Loads Up 316,000 Upstart Shares Worth $13.8 Million
On February 17, 2026, Hidden Lake Asset Management LP disclosed a new position in Upstart Holdings (NASDAQ:UPST).According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Hidden Lake Asset Management LP initiated a new position in Upstart Holdings, purchasing 316,586 shares. The estimated transaction value was approximately $13.84 million, based on the average closing price during the quarter. The stake’s quarter-end value also measured $13.84 million, reflecting the new share purchase.Upstart Holdings is a financial technology company specializing in AI-powered lending solutions for the consumer credit market. The company leverages proprietary machine learning models to connect borrowers with bank partners, aiming to improve access to affordable credit while reducing risk for lenders. Its scalable cloud-based platform and focus on data-driven underwriting provide a competitive advantage in the evolving financial services landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|25,93
|-2,79%
