Hier ist Moderna ganz vorne dabei

Während in Deutschland derzeit über eine Impfpflicht gegen Corona diskutiert wird, geht Österreich bereits einen Schritt weiter. Ab Februar tritt dort eine Corona-Impfpflicht in Kraft. Die Leiterin der Bioethik-Kommission, Christiane Druml, hält nun aber bereits eine Ausweitung der Impfpflicht für möglich.Druml hält weitere Impfpflichten neben jener gegen Corona für denkbar. In der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" meint Druml, dass "die Covid-19-Impfpflicht der Startschuss für einen neuen Anlauf sein könnte, Menschen besser gegen überflüssige Krankheiten wie Masern, Keuchhusten oder Influenza zu schützen – auch mittels Impfpflichten".Dabei wurden auch sogenannte Kombinationsimpfstoffe gegen Corona und Grippe ins Gespräch gebracht. Auch Marco Cavaleri, Impfstrategie-Chef der EMA, erklärte jüngst, den Corona-Booster jeweils an den Start der Erkältungssaison zu koppeln, möglicherweise dann auch in Kombination mit dem Grippeimpfstoff.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna beispielsweise arbeitet daran bereits fieberhaft. Corona-Booster und Grippe-Schutzimpfung in einem – Moderna will einen solchen kombinierten Wirkstoff möglicherweise im Herbst 2023 auf den Markt bringen. Das US-Unternehmen forsche an einem solchen kombinierten Booster, sagte Moderna-Chef Stephane Bancel bei einer virtuellen Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) Davos.Das beste Szenario gehe davon aus, dass der kombinierte Covid/Grippe-Impfstoff zumindest in einigen Ländern bis Herbst kommenden Jahres verfügbar sein werde, so Bancel. "Unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischung zu haben." Damit könne man dem möglichen Problem begegnen, nicht zwei bis drei Impfungen pro Winter verabreichen zu müssen.