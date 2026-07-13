Hifab Group (B): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hifab Group (B) hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Hifab Group (B) hat ein EPS von 0,08 SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 SEK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 82,0 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 81,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at