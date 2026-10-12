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12.10.2026 06:31:29
Hifab Group (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hifab Group (B) hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 SEK, nach 0,050 SEK im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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