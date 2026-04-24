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24.04.2026 06:31:29
Higa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Higa hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Higa 0,390 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,00 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,33 CNY, nach 1,67 CNY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 21,85 Prozent auf 4,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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