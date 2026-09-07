HIGASHI NIHON HOUSE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HIGASHI NIHON HOUSE hat am 04.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,03 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,010 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,01 Prozent auf 6,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at