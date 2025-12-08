|
08.12.2025 06:31:29
HIGASHI NIHON HOUSE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
HIGASHI NIHON HOUSE hat am 05.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,22 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HIGASHI NIHON HOUSE ein EPS von 17,46 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HIGASHI NIHON HOUSE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,53 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
